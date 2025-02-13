Белый шквал и гибель «Ниобе» Долгое время считалось, что такое природное явление, как «белый шквал», является просто одной из многих морских легенд.
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Белый шквал и гибель «Ниобе» Долгое время считалось, что такое природное явление, как «белый шквал», является просто одной из многих морских легенд.
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