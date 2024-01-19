Более 14,6 млн рублей задолженности выплачено предпринимателю по контракту при содействии новосибирского омбудсмена

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата поступило обращение с жалобой о неисполнении муниципальным заказчиком – МУП «Комбинат бытовых услуг» обязательств по оплате контракта.
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