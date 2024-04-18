Путешественник Булычев выложил в Сеть видео с белым медведем

Участникам экспедиции «Россия 360» удалось снять в Арктике белого медведя. Хозяин Арктики проявил любознательность и продемонстрировал путешественникам процедуру умывания, рассказал тревел-блогер Богдан Булычев.
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