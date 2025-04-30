Угрозы Зеленского Параду Победы есть план по подготовке к теракту — Слуцкий

Мировое сообщество должно обратить внимание на угрозы главы Украины Владимира Зеленского нанести удар по Красной пощади во время Парада Победы в Москве 9 мая, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий 30 апреля в своем Telegram-канале.