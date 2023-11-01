В Беларуси запретили госслужащим покупать «красивые» номера

Прокуратурой Беларуси было принято решение о запрете для чиновников страны. Он касается возможности установки на приобретаемые для нужд госорганизаций и компаний так называемых «красивых» норных знаков, содержащих определенные сочетания цифр и букв.
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