Данные налоговой подтверждают получение взятки экс-замглавы МО РФ Ивановым

Документы из налоговой, государственные контракты и другие материалы, представленные следствием, подтверждают причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к взяточничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда о его аресте.
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