Российская БМП-2 уворачивается от нескольких ракет ПТРК и FPV-дронов, а также переживает пару очередей из крупнокалиберного пулемета/автопушки и успешно доставляет штурмовиков на позицию под Угледаром.
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Российская БМП-2 уворачивается от нескольких ракет ПТРК и FPV-дронов, а также переживает пару очередей из крупнокалиберного пулемета/автопушки и успешно доставляет штурмовиков на позицию под Угледаром.
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