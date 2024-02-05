Денис Коротков-Коганович — биография, рекомендации по инвестициям в Luxury Development Тамара АрноДенис Коротков-Коганович — биография, рекомендации по инвестициям в Luxury Development Денис Коротков-Коганович известен не только как предприниматель и один из руководителей Oracle Capital Group, но и как коллекционер.