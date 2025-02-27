Набиуллина: прибыль банков в этом году составит от 3 трлн до 3,5 трлн рублей

Прибыль российских банков по итогам 2025 года может составить от 3 до 3,5 трлн рублей - о таком прогнозе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила на встрече с Ассоциацией банков России, пишет газета "Ведомости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии