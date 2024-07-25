Артем Сеник: о тотальном вытеснении ИИ человека в промышленности речи не идет

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в промышленную сферу в мире идет семимильными шагами. Роботы-манипуляторы, системы автоматизированного управления, программы прогнозной аналитики – все это стало обыденностью на многих предприятиях.
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