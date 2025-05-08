Растоптанные «цветы жизни». Кое-что о том Зле, которое мы победили 80 лет назад

Накануне Генеральный прокурор США Пэм Бонди, комментируя расследование по так называемому «делу Эпштейна» (педофильской сети предоставления сексуальных услуг высокопоставленным мерзавцам), заявила, что в распоряжении ФБР есть десятки тысяч видеороликов как с участием самого Джеффри Эпштейна «в компании» несовершеннолетних детей, так и с детской порнографией.