Названы категории людей, которым нельзя пить чай с имбирем

РЕН ТВ Чай с имбирем и лимоном может нанести вред для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и аллергией.
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