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Серов о трансляциях будущего: «Можно рассмотреть момент под углом, на который ни один оператор не наводил камеру»

Создатель систем машинного зрения в Yandex Sporttech Илья Серов в материале Кинопоиска рассказал, как технологии позволят зрителям самостоятельно выбирать ракурс спортивной трансляции и пересматривать отдельные моменты.

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