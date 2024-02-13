Трагедия общих пенсионеров

Галина глушкова

Не переживайте за граждан Южной Кореи, уж бедствовать от нищеты они точно не будут. Производство обеспечивают новейшие технологии, роботизация во благо процветания этой страны. И каждый человек любого возраста не останется без внимания государства, и комфорт каждого пожилого человека там обеспечивается. А вот наше правительство завозит миллионы нищих, злобных мигрантов с многочисленным семейством. И средства, которые могли бы улучшить жизнь пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, вываливают на содержание этих приезжих. У нас не внедряют новейшие технологии, не применяют роботизацию производственных сфер, которые оптимизируют,повышают производительность, снижают затраты, и дают возможность получать большие доходы, которые можно направить на улучшение жизни пенсионеров, стимулировать повышение рождаемости за счет поддержки многодетных семей. У нас оставляют уровень производить киркой в руках диких приезжих, опасных для россиян.