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Закон и Порядок

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Трагедия общих пенсионеров

Трагедия общих пенсионеров

Все хотят жить в чистом лесу. Однако у каждой конкретной компании, жарящей шашлыки под щебет птиц или напевы нынешнего аналога Верки Сердючки, нет никаких стимулов, чтобы лично чистить лес.

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Комментарии
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Галина глушкова
Не переживайте за граждан Южной Кореи, уж бедствовать от нищеты они точно не будут. Производство обеспечивают новейшие технологии, роботизация во благо процветания этой страны. И каждый человек любого возраста не останется без внимания государства, и комфорт каждого пожилого человека там обеспечивается. А вот наше правительство завозит миллионы нищих, злобных мигрантов с многочисленным семейством. И средства, которые могли бы улучшить жизнь пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, вываливают на содержание этих приезжих. У нас не внедряют новейшие технологии, не применяют роботизацию производственных сфер, которые оптимизируют,повышают производительность, снижают затраты, и дают возможность получать большие доходы, которые можно направить на улучшение жизни пенсионеров, стимулировать повышение рождаемости за счет поддержки многодетных семей. У нас оставляют уровень  производить киркой в руках диких приезжих, опасных для россиян.
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