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Захарова: после ролика МИД Испании все узнали, что такое «испанский стыд»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила видео испанского внешнеполитического ведомства, на котором запечатлён Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в российской столице.

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