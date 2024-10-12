Захарова: после ролика МИД Испании все узнали, что такое «испанский стыд»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила видео испанского внешнеполитического ведомства, на котором запечатлён Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в российской столице.
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