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ИА Регнум

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Кушнер: мирное соглашение готово, Украине необходимо отступить по линии Кремля

Кушнер: мирное соглашение готово, Украине необходимо отступить по линии Кремля

Для завершения украинского конфликта ВСУ нужно отступить по линии, которую обозначили в Кремле, в целом мирное соглашение готово.

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