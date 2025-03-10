ДТП с пострадавшим спровоцировало протяженный затор в Челябинске

Утром 10 марта в районе Шершневской плотины в Челябинске произошла авария с двумя автомобилями. Иномарки «Шевроле» и «Мерседес» столкнулись около семи утра на дороге недалеко от кольца в поселке Шершни, практически перекрыв проезд.