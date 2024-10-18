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В Госдуму внесен проект об аресте имущества уехавших из России граждан

В Госдуму внесен проект об аресте имущества уехавших из России граждан

KP.RU:Комсомольская правда В Госдуму внесен проект об аресте имущества уехавших из России граждан Владимир ВЕЛЕНГУРИН В Госдуму поступил законопроект об аресте имущества уехавших из Россий граждан, которые совершили правонарушение.

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