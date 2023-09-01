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Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы

Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы

Юрий Кот   Речь пойдёт про сотрудника «Уральских авиалиний» Ильдара Латыпова, который, работая в аэропорту Домодедово, ради развлечения и удовольствия снимает с рейсов исключительно русских пассажиров под предлогами, часто нвдуманными и притянутыми за уши.

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Комментарии
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Галина Дьячина
нацист..
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7 час.
СК
Сергей Кашапов
Кавказцев пропускает потому что боится,а то ведь поймают и наваляют как следует.А вы русские боитесь слово сказать,друг за дружку заступится, вот поэтому какой то латыпов и гнобит вас.А ведь если бы поддержали друг друга и вызвали наряд полиции,позвонили бы дежурному по город.Устроили скандал написали коллективное заявление в районную прокуратуру и эту сволочь уволили бы с работы. Да-а сильно же сидит в вас русских крепостничество.
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7 час.

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