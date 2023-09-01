Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы

СК

Сергей Кашапов

Кавказцев пропускает потому что боится,а то ведь поймают и наваляют как следует.А вы русские боитесь слово сказать,друг за дружку заступится, вот поэтому какой то латыпов и гнобит вас.А ведь если бы поддержали друг друга и вызвали наряд полиции,позвонили бы дежурному по город.Устроили скандал написали коллективное заявление в районную прокуратуру и эту сволочь уволили бы с работы. Да-а сильно же сидит в вас русских крепостничество.