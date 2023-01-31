Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Якушев о Бобби Халле: «По своей манере он очень подходил нашему советскому хоккею. И на партнеров играл, комбинационно»

Александр Якушев считает, что Бобби Халл по стилю подходил советскому хоккею.  Член Зала хоккейной славы ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх