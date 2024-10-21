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Царьград

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Четырнадцать бригад и наёмники: Командир назвал тех, с кем воюют русские в приграничье

Четырнадцать бригад и наёмники: Командир назвал тех, с кем воюют русские в приграничье

В Курской области действует 14 бригад ВСУ и иностранные наёмники, заявил командир отряда спецназа "Ахмат".

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Четырнадцать бригад и наёмники, это учёт на сегодня, а уничтожены более 20 тыс. и исчисление следует. Их туда загоняют на истребление до выборов в США. За это стоит погибать! Обратной дороги нет, говорит Сырский!
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