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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маурицио Сарри: «Клопп говорил, что результаты работы тренера не видны в первом сезоне, не говоря уже про первый месяц. А вы в СМИ считаете, что у нас есть джойстики для управления игроками»

Маурицио Сарри высказался о ряде тренерских отставок в начале чемпионата Италии . «Если такой подход и был создан, то благодаря вам, журналистам, и директорам.

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