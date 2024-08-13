Поникли лютики: 5 признаков, что комнатным растениям пора менять грунт

Какие комнатные растения нуждаются в пересадке? Ответ: все. Любые растения, которые содержатся в контейнерах, в какой-то момент потребуют новую почву, потому что в старой им уже не хватает питательных веществ.
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