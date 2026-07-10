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За прошедшие сутки в ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал

За прошедшие сутки в ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал

В регионе зарегистрировано 10 ДТП с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции за сутки пресечено 182 нарушения Правил дорожного движения, в том числе задержаны 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории привлечено 10 водителей.

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