За прошедшие сутки в ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал

В регионе зарегистрировано 10 ДТП с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции за сутки пресечено 182 нарушения Правил дорожного движения, в том числе задержаны 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории привлечено 10 водителей.