Песков: Путин каждый день заканчивает работать далеко за полночь

Глава Российской Федерации Владимир Путин каждый день заканчивает работать далеко за полночь. Об этом корреспонденту телевизионного канала «Россия 1» Павлу Зарубину рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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