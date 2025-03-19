GGG: в недрах Земли, вероятно, хранится несколько океанов воды

Норвежские ученые из Университета Осло обнаружили, что вода в зоне перехода мантии Земли (MTZ) на глубине 410–670 километров может влиять на внутриплитный вулканизм — извержения, происходящие вдали от границ тектонических плит.
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