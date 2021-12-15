В Кемеровской области следователями СК России задержаны собственник шахты и ряд лиц из числа руководящего состава холдинга

Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается расследование уголовного дела о трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, повлекшей гибель 51 человека.
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