Лукашенко: Украина идет с Курской областью на повышение ставок в переговорах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» заявил, что действия Киева в Курской области, направленные на увеличение ставок перед возможными переговорами, могут оказаться неэффективными в данный момент.
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