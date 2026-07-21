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Вот 10 интересных сведений, которые будут полезны каждому путешественнику

Вот 10 интересных сведений, которые будут полезны каждому путешественнику

Вот 10 интересных сведений, которые будут полезны каждому путешественнику В марте 2007 года Гарри Арнт, автор одного из самых популярных блогов о путешествиях в мире, оставил ключи от своего дома другу, сдал вещи в камеру хранения и отправился в путешествие по всему миру, взяв с собой только самое необходимое: рюкзак, ноутбук и фотоаппарат.

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