Вот 10 интересных сведений, которые будут полезны каждому путешественнику В марте 2007 года Гарри Арнт, автор одного из самых популярных блогов о путешествиях в мире, оставил ключи от своего дома другу, сдал вещи в камеру хранения и отправился в путешествие по всему миру, взяв с собой только самое необходимое: рюкзак, ноутбук и фотоаппарат.