Появились кадры со съемок второго сезона сериала “Сорвиголова: Рожденный за...

Появились кадры со съемок второго сезона сериала “Сорвиголова: Рожденный заново” – у Сорвиголовы будет черный костюмВ сети появились кадры со съемочного процесса второго сезона сериала “Сорвиголова: Рожденный заново” от студии Marvel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)