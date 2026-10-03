Российская фигуристка Аделия Петросян должна возглавить список запасных на этапы Гран-при ISU. Третьего октября она завоевала серебро челленджера в Грузии, набрав за обе программы 204,16 балла.
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