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История вокруг исчезновения Миддлтон не утихает: снова отфотошопленное фото

История вокруг исчезновения Миддлтон не утихает: снова отфотошопленное фото

Кейт Миддлтон на похоронах. Photo by Chris Jackson/WPA Pool/Shutterstock (11862984f) Catherine, Catherine Duchess of Cambridge during the funeral of Prince Philip, Prince Philip at Windsor Castle on April 17, 2021 in Windsor, England.

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