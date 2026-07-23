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Банковский сектор Вьетнама на 23 июля 2026 года: Ставки по долгосрочным депозитам достигли 7,8%

Банковский сектор Вьетнама на 23 июля 2026 года: Ставки по долгосрочным депозитам достигли 7,8%

23 июля 2026 года Государственный банк Вьетнама (SBV) опубликовал свежую статистику по процентным ставкам коммерческих банков, зафиксировав сохранение четкой дифференциации ставок по депозитам в зависимости от сроков привлечения средств.

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