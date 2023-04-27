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Все течет, все меняется: Роль амбивалентности в отношениях и как она предсказывает развод через семь лет

Все течет, все меняется: Роль амбивалентности в отношениях и как она предсказывает развод через семь лет

Ученые проанализировали связь между амбивалентностью и удовлетворенностью браком. Двойственность отношения к половинке относится к наличию как положительных, так и отрицательных оценок человека или отношений и связана со значительным стрессом.

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