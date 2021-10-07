Уголь греет карман. Почему российское топливо так дорого обходится Европе

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Вслед за голубым топливом дорожает твердое — уголь. Триста долларов за тонну — такого не было двадцать лет.
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