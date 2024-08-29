Downdetector: более 50 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе соцсети Х

Десятки тысяч пользователей соцсети Х по всему миру пожаловались на сбои в ее работе. Такие данные появились на сайте Downdetector, отслеживающего отключения и перебои в работе популярных интернет-ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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