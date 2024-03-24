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Чемпионат Швеции. Эльвира Оберг и Нелин победили в масс-стартах, Ханна Оберг и Брандт – 2-е, Брурссон и Самуэльссон – 3-и

Чемпионат Швеции по биатлону Боден Масс-старт Женщины 1. Эльвира Оберг – 39.32,5 (3) 2. Ханна Оберг – 25,1 (4) 3.

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