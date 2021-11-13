Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении 13 ноября

В субботу, 13 ноября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Несмотря на значительный рост атмосферного давления, осадки совсем не прекратятся, но их количество сведется к незначительному, характер погоды останется неустойчивым.
В субботу, 13 ноября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Несмотря на значительный рост атмосферного давления, осадки совсем не прекратятся, но их количество сведется к незначительному, характер погоды останется неустойчивым.
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