Чего хотят девушки — идеи для романтического свидания подскажет Венера в гороскопе Согласитесь, очень важно, как пройдет первое свидание, ведь от этого будет зависеть, захочет ли пара встретиться вновь, продолжить знакомство, завязать отношения.