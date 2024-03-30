Глава Минобороны раскритиковал работу предприятия ОПК в Алтайском крае

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе инспекции выполнения гособоронзаказа на одном из предприятий ОПК в Алтайском крае раскритиковал руководство завода за неэффективное распределение выделенных средств.
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