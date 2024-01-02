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О Джи Ануноби дебютировал за «Нью-Йорк» в победной игре с «Миннесотой» – 17 очков и 6 подборов

О Джи Ануноби дебютировал за «Нью-Йорк» в победной игре с «Миннесотой» – 17 очков и 6 подборов

Форвард завершил первый матч за «Никс» с 17 очками и 6 подборами за 35 минут, команда справилась с лидерами Западной конференции «Вулвз» (112:106).

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