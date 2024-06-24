«Операторы мобильной связи» обманули смолян почти на 5 млн рублей

Жертвами такой схемы мошенников стали трое жителей Смоленской области. 64-летняя жительница Шумячского района обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказала, что ей позвонил якобы оператор мобильной связи.
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