Сокращение выбросов углекислого газа поможет коралловым рифам избежать гибели

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Института морской биологии Гавайев (HIMB) при Гавайском университете (UH) в Маноа показали, что, вопреки большинству прогнозов, коралловые рифы не обречены на гибель, они имеют потенциал для сохранения и адаптации с течением времени, если ограничить выбросы углерода и устранить местные стрессовые факторы.