FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 820 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Першин
    Враг нашего врага ,наш друг. Долго думали .Россияне смогут в...
  • Александр Першин
    Как говорил т. Сталин - у каждой проблемы есть Ф,И.О.  У этой проблемы тоже есть Ф,И,О.Сразу пять инциде...
  • Модест
    Надо снимать с производства и эксплуатации это недоразумение. Запускайте уже нормальное производство Тушек и восстана...Сразу пять инциде...

Сокращение выбросов углекислого газа поможет коралловым рифам избежать гибели

Сокращение выбросов углекислого газа поможет коралловым рифам избежать гибели

В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Института морской биологии Гавайев (HIMB) при Гавайском университете (UH) в Маноа показали, что, вопреки большинству прогнозов, коралловые рифы не обречены на гибель, они имеют потенциал для сохранения и адаптации с течением времени, если ограничить выбросы углерода и устранить местные стрессовые факторы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх