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Андрей Нальгин. Как Лукашенко вертит Путиным

Андрей Нальгин. Как Лукашенко вертит Путиным

Сейчас нам вовсю льют в уши, что Путин дожал и переиграл несговорчивого соседа. Наконец-то дан старт полной интеграции.

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Николай Денисов
Путин политик- а Нальгин пустобрех!
Nikolay Stepanov
Все как раз наоборот. Сколько ещё терпеть выходки этого Луки Мудича?
Ивановна
Как то странно описано Нальгиным всё это
Лидия Фролова
Нальгин- агент Госдепа и ВВП не диктатор..нигде нет столько свободы как в России,где русских ущемляют.убивают,избивают мигранты...!
Vasja Chabibulin
Анальгин - проститутка как обычно несёт ахинею. Быть идиотом для всех либерастов норма.
maria schneider
ВВП знаток русских пословиц, наверняка и эту знает:" Кручу верчу, запутать хочу!"

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