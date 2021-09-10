Андрей Нальгин. Как Лукашенко вертит Путиным

Политика как она естьАндрей Нальгин. Как Лукашенко вертит Путиным Сейчас нам вовсю льют в уши, что Путин дожал и переиграл несговорчивого соседа. Наконец-то дан старт полной интеграции.Вернуться к статье67НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай ДенисовПутин политик- а Нальгин пустобрех!Nikolay StepanovВсе как раз наоборот. Сколько ещё терпеть выходки этого Луки Мудича?ИвановнаКак то странно описано Нальгиным всё этоЛидия ФроловаНальгин- агент Госдепа и ВВП не диктатор..нигде нет столько свободы как в России,где русских ущемляют.убивают,избивают мигранты...!Vasja ChabibulinАнальгин - проститутка как обычно несёт ахинею. Быть идиотом для всех либерастов норма.maria schneiderВВП знаток русских пословиц, наверняка и эту знает:" Кручу верчу, запутать хочу!"Комментировать
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