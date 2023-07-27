США хотят «мягко» заставить трейдеров придерживаться потолка цен на российскую нефть Наталья МарковаАдминистрация президента Байдена готовится активнее взаимодействовать с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами нефтеналивных судов.
США хотят «мягко» заставить трейдеров придерживаться потолка цен на российскую нефть Наталья МарковаАдминистрация президента Байдена готовится активнее взаимодействовать с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами нефтеналивных судов.
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