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США хотят «мягко» заставить трейдеров придерживаться потолка цен на российскую нефть

США хотят «мягко» заставить трейдеров придерживаться потолка цен на российскую нефть

США хотят «мягко» заставить трейдеров придерживаться потолка цен на российскую нефть Наталья МарковаАдминистрация президента Байдена готовится активнее взаимодействовать с западными торговыми домами, страховщиками и владельцами нефтеналивных судов.

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