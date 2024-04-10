США хотят запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского»

С 2017 года использование продуктов «Лаборатории Касперского» запрещено в федеральных органах власти, потому что, по мнению американских властей, компания связана с российскими спецслужбами и может использовать данные для взлома или слежки.
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