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США хотят запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского»

США хотят запретить американским компаниям и гражданам использовать ПО «Лаборатории Касперского»

С 2017 года использование продуктов «Лаборатории Касперского» запрещено в федеральных органах власти, потому что, по мнению американских властей, компания связана с российскими спецслужбами и может использовать данные для взлома или слежки.

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Комментарии
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Eduard
Мнение властей США лживое,преступное.Мы не забыли кто создал короновирус,америкпнцаии.Так им веры нет никогда и ни в чем!
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