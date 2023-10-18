В приемной бизнес-омбудсмена прошел очередной прием смоленских предпринимателей

В рамках работы общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей состоялся очередной прием предпринимателей по вопросам оказания квалифицированной юридической помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии