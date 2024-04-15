Московские предприятия химической промышленности нарастили производство

В Москве работают более 260 предприятий химической промышленности. Благодаря мерам поддержки от города такие заводы с каждым годом наращивают производство, закрывая потребности рынка в качественных товарах.
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