Самолет, перевозивший рабочих на алмазный рудник, разбился

Небольшой самолет с рабочими из Rio Tinto (RIO.L) разбился недалеко от Форт-Смита на отдаленных северо-западных территориях Канады во время полета к алмазному руднику Дайавик, в результате чего погибли некоторые из находившихся на борту людей, сообщает Reuters.