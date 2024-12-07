03.12.2024 состоялось методическое объединение педагогов - организаторов и культорганизаторов. Темой методического объединения было ´Формирование личностных компетенций и социально значимых ценностей в условиях дополнительного образования´.
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